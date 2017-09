Morena Diaz è una giovane insegnante di scuole elementari nel Canton Argovia, in Svizzera, e recentemente ha fatto parlare di sé a causa di una sua “abitudine” sui social. Sul suo profilo Instagram la maestra, che ha 24 anni, come tante sue coetanee posta diverse foto, anche in bikini o minigonna, foto apprezzate dagli oltre 60.000 utenti che la seguono. Il suo obiettivo, scrivono i quotidiani che hanno riportato la notizia, è quello di lottare contro il “body shaming”, la "tendenza" che prende di mira le forme del corpo di una persona. Ma a quanto pare questa sua “battaglia” non piace a tutti e infatti la maestra è stata criticata dalla presidente dell’Associazione argoviese degli insegnanti. “Le foto potrebbero dare un’immagine sbagliata ai genitori degli scolari”, ha commentato a 20 Minuten.

A suo dire, se dei modelli come gli insegnanti si presentano così liberamente sui social gli scolari potrebbero fare lo stesso e postare immagini simili. Inoltre è stata criticata anche la scelta dell’insegnante di fare pubblicità a dei prodotti sui social: in alcune sue foto Diaz si è fatta fotografare infatti con creme o accessori di moda. Ma non tutti, comunque, hanno criticato la giovane docente. “Io apprezzerei al contrario se l’associazione degli insegnanti si preoccupasse di insegnare ai ragazzi come comportarsi sui social media”, ha commentato infatti Sven Ruoss, esperto di social media che ha definito queste critiche “ormai sorpassate”. Dalla parte della Diaz anche, tra gli altri, anche il suo capo: “Morena, ti teniamo volentieri”, è quanto ha infatti scritto il direttore della scuola svizzera.