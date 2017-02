Una madre ha condiviso un'immagine straziante del figlio di 10 anni costretto a combattere contro la leucemia e un cancro ai testicoli. L’ha fatto per aumentare la consapevolezza su questa drammatica patologia. In un messaggio davvero struggente pubblicato su Facebook, Jessica Medinger, ha rivelato come il suo Drake dorme con lei di notte “perché ha paura che potrebbe morire da solo”. Il post è stato condiviso dalla pagina Love What Matters e inizia così: “Questo è lui, Drake, è tutto il mio mondo. ‘Dal momento in cui ho scoperto che ero incinta e fino ad oggi e sempre, è stato la mia ragione di vita. E’ il mio sorriso, il mio amore, il mio battito cardiaco. E' anche le mie lacrime, il mio cuore. Lui è la mia vita”.

Nell'immagine si vede il bambino prostrato davanti ad un lavandino, visibilmente esausto, calvo perché sottoposto ai cicli di chemioterapia. “Prima di urlare e lamentarvi sul ‘perché pubblichi una foto di lui così, è indecente, ect ect’ mettetevi ben chiaro nella testa che la vita non è sempre politicamente corretto e carina, è questa la realtà: il cancro distrugge le persone”. La famiglia di Drake, che è orfano di padre, sta raccogliendo fondi per finanziare le sue spese mediche su YouCaring: l’obiettivo era arrivare a $ 10.000. Ma incredibilmente quella quota è stata quadruplicata: nel momento in cui scriviamo sono stati superati i 40mila dollari.

Secondo la pagina, il bimbo di 10 anni ha combattuto il cancro due volte e soffre degli effetti collaterali della chemioterapia e delle medicine che è costretto a prendere. Viene spiegato inoltre che durante il suo ultimo ricovero, risalente a un paio di giorni fa, Drage era in stato di shock ipovolemico. Spesso è costretto ad un tubo di alimentazione per nutrirsi. Al piccolo è stata diagnosticata la leucemia nel 2012. Male che è riuscito a debellare nel marzo scorso. Sei mesi più tardi però è stato colpito da un cancro ai testicoli. Jessica ha aggiunto: ‘Questo significa avere un figlio che nel cuore della notte si sveglia perché ha paura di qualcosa che può accadergli e non vuole essere solo. Quella foto l’ho scattata una di quelle notti. Aveva paura di morire, gli ho detto che se andrà in cielo potrà rivedere suo padre lì, così potrà tornare a parlare e giocare con lui”.