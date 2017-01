Con l'allerta terrorismo sempre alle stelle e i numerosi attentati terroristici in ogni parte del mondo, basta poco per far scatenare il panico e allarmare i cittadini. La psicosi terrorismo non risparmia neanche l'Italia come dimostrano le tante segnalazioni che ogni giorno arrivano alle forze dell'ordine, fortunatamente senza conseguenze. Un episodio singolare in questo senso è avventuro in un sala cinematografica di Torino nei giorni scorsi. Come racconta Repubblica, era la sera del primo dell'anno quando all'improvviso dal cinema Space di via Livorno c'è stato un fuggi fuggi generale degli spettatori di una sala che sono repentinamente corsi fuori dal cinema temendo un attentato terroristico imminente.

Qualcuno ha addirittura chiamato i carabinieri che giunti sul posto hanno ascoltato alcune testimonianze dei presenti intuendo subito cosa fosse accaduto. La psicosi ingiustificata era nata quando un paio di persone si sono alzate e sono andate via perché preoccupate dagli atteggiamenti in sala di una famiglia marocchina sordomuta che assisteva allo spettacolo. La famiglia infatti durante la proiezione del film si scambiava messaggi, occhiate e sorrisini, tanto è bastato per far nascere i primi sospetti di un possibile attentato, poi la paura si è subito diffusa agli altri presenti che sono andati via lasciando la famiglia marocchina incredula.