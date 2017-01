Prima ha causato un incidente stradale a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, quindi è scappato cercando di far perdere le sue tracce. La polizia, dopo aver analizzato le immagini di alcune telecamere della zona, ha scoperto l'identità del pirata della strada con non poco stupore: si trattava infatti di un sacerdote, che ieri è stato prima interrogato dagli inquirenti poi denunciato per omissione di soccorso. L’incidente si era verificato la sera del 5 gennaio, quando una giovane, al volante della sua Lancia Y, era stata tamponata.

Come spiega Il Resto del Carlino gli agenti di polizia hanno denunciato anche un altro pirata della strada, M.M., un pugliese di 32 anni. Il giovane, la mattina del 5 gennaio, mentre viaggiava sul lungomare, aveva tamponato violentemente l'automobile di un noto insegnante fermano e si era dato alla fuga, omettendo di prestargli soccorso. Il professore, rimasto contuso, dopo le cure mediche presso il pronto soccorso di Fermo, aveva denunciato l’accaduto alla polizia stradale, fornendo solo la targa parziale e il colore dell’auto pirata. Le attente ricerche dei poliziotti e l'ausilio e l'ausilio di numerose telecamere di sorveglianza posizionate in zona, hanno permesso di identificare il responsabile e individuare il pirata della strada che, ormai braccato, per sviare le indagini, ha provocato un altro incidente a Porto Sant’Elpidio al fine di giustificare gli ingenti danni sulla propria autovettura.