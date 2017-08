Che i consumi di prosecco da anni stiano costantemente lievitando in Inghilterra è cosa nota ma quello che è accaduto nelle scorse ore in Gran Bretagna dà ulteriori conferme di come il vino sia molto apprezzato all'estero. Grazie ad una promozione offerta da una grossa catena di supermercati in tutto il territorio di Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord, davanti ai negozi infatti si sono formate per ore lunghe code di clienti in attesa di potersi accaparrare almeno una bottiglia di prosecco e in alcuni punti vendita addirittura è scattata la ressa.

Come riportano i tabloid britannici, dopo ore di code per entrare, in molti però hanno avuto l'amara sorpresa degli scaffali vuoti visto che le bottiglie di prosecco sono andate letteralmente a ruba. Approfittando della giornata festiva, infatti, c'è chi si è piazzato in coda ancora prima dell'apertura dei negozi. "Quando sono arrivato al lavoro, alle 7, il parcheggio era già pieno" ha raccontato ai media locali ad esempio un dipendente del punto vendita nella contea di Devon. Del resto i prezzi erano molto convenienti: una cassa di sei bottiglie di Prosecco Docg era venduta a 20 sterline (circa 21,60 euro), una singola bottiglia a 3,33 sterline (3,60 euro).