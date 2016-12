Con l'arrivo del Natale è ancora più facile incappare in odiose truffe come quella segnalata dalla pagina Facebook "Una Vita Da Social", gestita dalla polizia postale e specializzata nell'informare i cittadini sulle possibili truffe alle quali può capitare di dare credito online: "Gli amici a quattro zampe sono tra i più originali, e allo stesso tempo comuni, regali di Natale per amici e parenti. L'Aida però, associazione italiana difesa animali ed ambiente, mette in guardia dalle possibili truffe. Il sistema è oramai noto, ma i malviventi ci riprovano ancora e spesso riescono a truffare per diverse centinaia di euro le loro vittime scelte prevalentemente tra gli anziani".

La polizia spiega che sono arrivate all'associazione oltre 3mila segnalazioni soprattutto da persone anziane, tratte in inganno da una serie di annunci comparsi online nelle ultime settimane: "Si offrono gratuitamente dei cuccioli di cane di razza che però, secondo quanto riportano gli annunci, si troverebbero all'estero e alle persone che hanno risposto a questi annunci sono stati chiesti soldi, mediamente 300 euro, per pagare il biglietto aereo e le vaccinazioni". E' capitato a molti di mettere mano al portafogli e, non poco ingenuamente, consegnare del denaro a perfetti sconosciuti. La dinamica, riportata da Aidaa in una nota, è la seguente: "I truffatori ben organizzati inviano via e-mail dei finti documenti del cane e delle foto tratte a caso da internet chiedendo in cambio 300 euro da inviare attraverso il sistema di trasferimento internazionale dei soldi a cittadini che risultano poi residenti in Camerun. Ovviamente, una volta andati in aeroporto, i truffati non trovano alcun cane in arrivo e solo allora si rendono conto della truffa. I colpiti sarebbero già oltre 2mila per una truffa di complessivi 500-600mila euro".