La Procura di Venezia ha inviato un avviso di garanzia a un uomo di 35 anni, indagato in relazione alla morte del giovane originario del Gambia annegato il 22 gennaio scorso nelle acque del Canal Grande: nel registro degli indagati è stato iscritto il conducente di un motoscafo del Casinò che, secondo la Procura, che ha visionato i filmati di quel tragico giorno, non si sarebbe fermato a prestare soccorso al 22enne lanciandogli un salvagente oppure una corda, come invece prevede il codice di navigazione. Il ragazzo, un migrante, si era lanciato nel Canal Grande davanti a un centinaio di turisti nei pressi della stazione Santa Lucia.

L'immigrato – come hanno dimostrato tutti i filmati acquisiti da Massimo Michelozzi, pubblico ministero titolare dell'inchiesta – si era gettato in acqua e non aveva tentato di afferrare – o non ci era riuscito – i quattro salvagente lanciati dal personale di un vaporetto della società di trasporti pubblici ACTV. Quando il marinaio aveva aperto il barcarizzo, il cancello di accesso all'imbarcazione, il gambiano si era inabissato nel canale morendo annegato. Mentre il 22enne annegava alcuni testimoni lo schernivano e offendevano. Dai video, diffusi su facebook e su Youtube, si possono sentire delle persone gridargli "Africa", mentre altri aggiungevano "meglio lasciarlo morire".

Secondo la procura non ci sarebbero dubbi sulla volontarietà dell’atto del giovane africano: si sarebbe trattato di suicidio. All'indomani dell'accaduto, tuttavia, il direttore della sezione di Mestre della Società nazionale di salvataggio – Dino Basso – ha raccontato che in quei frangenti un bagnino stava per tuffarsi: "Si è tolto il giubbotto, si è guardato in giro per consegnarlo a qualcuno, ma in quel momento è stato distratto dalle urla di una donna in barca che diceva ‘sta facendo finta'. Il tempo di guardare meglio e l’uomo era sparito". Poi ha aggiunto: "Se lanci un salvagente a qualcuno impietrito dall’acqua gelida non lo prenderà, è meglio cercare di afferrare la persona da un barchino. Non voglio incolpare nessuno, ma forse qualcosa in più per salvarlo si poteva fare".