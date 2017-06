Un avvelenamento alimentare di massa in un campo profughi ha ucciso almeno due persone mentre centinaia di altre sono rimaste intossicate vicino alla città settentrionale irachena di Mosul. Lo ha reso noto martedì il ministro della Salute iracheno, Adila Hamoud, all'agenzia di stampa Associated Press. Il campo dove è avvenuto il fatto è pieno di sfollati scappati dalla guerra e si trova nei dintorni della città ancora teatro di violenti combattimenti tra i miliziani dell'Isis e le forze governative che stanno cercando di strappare al Califfato gli ultimi quartieri del centro.

Secondo l'agenzia dei rifugiati delle Nazioni Unite, il campo ospita oltre 6200 persone, in gran parte in fuga da Mosul e sobborghi dopo l'offensiva irachena contro lo stato islamico lanciata nell'ottobre scorso. Le autorità sanitarie locali in particolare hanno spiegato che due persone sono morte, si tratta di una donna e una ragazza, e oltre 750 hanno mostrato gli stessi sintomi da avvelenamento da cibo tra cui almeno 300 rimangono in condizioni critiche.

Al momento però non è stata azzardata alcuna ipotesi sui motivi né spiegato se l'episodio sia stato intenzionale o accidentale. Sul caso comunque le autorità irachene hanno lanciato un'indagine formale. Il pasto, che doveva servire una parte specifica dell'enorme campo, sarebbe stato fornito da un'organizzazione non governativa che assiste i profughi e conteneva riso, salsa di fagioli, carne, yogurt e acqua.