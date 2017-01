in foto: Lo stemma dei Tafuri, che custodirebbe l'antica profezia.

Il maltempo di inizio anno ha colpito pesantemente anche il Salento, territorio a sud della Puglia che in genere difficilmente cade nella morsa del gelo e soprattutto della neve. Le temperature glaciali hanno infatti fatto sì che le famose spiagge di questo litorale fossero completamente sommerse dai fiocchi bianchi, dando vita ad uno spettacolo incredibile e senza precedenti. Che, addirittura, a qualcuno spaventa. Secondo una antica profezia, due giorni di neve qui annuncerebbero la fine del mondo. A raccontarla è la statua dell'Aquila a due teste, simbolo della famiglia Tafuri di Soleto, di cui Matteo divenne il più celebre esponente grazie alle sue imprese, le sue magie e alchimie.

"Salento di palme e mite Scirocco, Salento nevoso ma mai dopo il Tocco. Due giorni di neve due lampi nel cielo, il Mondo finisce lo so non lo anelo", si legge nel diario di Matteo Tafuri, nascosto sotto l'architrave della sua antica abitazione e recentemente riportato alla luce da alcuni ricercatori, che ne hanno raccontato anche la leggenda. L'Aquila a due teste rappresenterebbe infatti l'antico simbolo orientale del ghiaccio e della bufera, la palma è il simbolo del Salento, mentre i fulmini indicano una tempesta fuori dall'ordinario, come scrive il blog Salento Exp. Sia che si voglia credere o meno a credenze popolari di questo tipo, l'unica cosa da fare è godersi lo spettacolo suggestivo delle immagini del Tacco d'Italia completamente imbiancato. A ognuno le proprie conclusioni.