Grande agitazione per genitori, studenti e insegnanti di otto classi delle scuole medie Fermi di Zelarino e Marconi della Cipressina, nel Veneziano, dopo la convocazione urgente ricevuta da parte dell'Ulss 3 che comunicava che una professoressa si è ammalata di tubercolosi. A riportare la notizia è il quotidiano Il Gazzettino secondo cui sono ora scattati i test per tutti gli studenti vicini alla professoressa. Da quanto è emerso, l'insegnante si trovava in malattia dallo scorso novembre, a parte un breve rientro prima delle vacanze natalizie, ma solo nei giorni scorsi le hanno diagnosticato la Tbc, con l'inizio della terapia specifica.

Analisi per circa duecento studenti – Tante le domande da parte dei genitori degli studenti dell’insegnante ai medici, ma tante anche le rassicurazioni. I medici si aspettano infatti esiti negativi dagli esami a cui saranno sottoposti gli studenti dal momento che la tubercolosi richiede un contatto prolungato per trasmettersi e con ogni probabilità questo contatto non c'è stato tra la professoressa e gli studenti considerati i periodi di assenza da scuola della donna. Quella di novembre poteva anche essere una semplice influenza. Le analisi, che andranno avanti per circa 10 giorni, saranno fatte a circa 200 studenti di otto classi delle scuole di Venezia. Anche se negativi, fra un paio di mesi saranno ripetute.