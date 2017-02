Deve rispondere di violenza sessuale istituzionale per aver fatto sesso con uno studente della Dublin High School di Fort Washington, Pennsylvania. Rose Marie LiMuli, 40 anni, ex insegnante di inglese, sposata e madre di due bambini, rischia una condanna da 7 a 14 anni, secondo quanto scrive The Intelligencer. Secondo la Corte di Montgomery, avrebbe portato uno suo studente minorenne in un parco e lì avrebbe praticato sesso orale al giovane, mentre in un'altra occasione la coppia avrebbe consumato un rapporto completo a casa della donna. “Questa vicenda dimostra che un insegnante non può utilizzare la santità di una scuola per favorire un rapporto inadeguato con uno studente, non importa quanti anni abbia lo studente” ha detto il procuratore James Price.

La relazione tra la LiMuli e lo studente (la cui identità non è stata rivelata per ragioni legali) ha avuto luogo tra il dicembre 2015 e il marzo 2016. Inizialmente, il giovane ha negato il rapporto perché "non volevo che lei finisse nei guai” ha detto. Oltre ai rapporti sessuali, la 40enne avrebbe comprato diversi regali al ragazzino, tra cui una bicicletta, vestiti e dell’alcol. “E’ vero, mi comprava tutto ciò che volevo. Lo faceva ogni singola settimana” ha detto il minore. LiMuli ha respinto le accuse in merito ai rapporti sessuali con lo studente, sostenendo che il ragazzino avrebbe voluto ricattarla, minacciando la sua famiglia per via di una presunta relazione extraconiugale della 40enne.