La foto ha fatto indignare il web. Un professore di una scuola superiore di Massa, Manfredo Bianchi, candidato anche al consiglio comunale di Carrara nelle liste di Fratelli d'Italia, ha pubblicato sul suo profilo Facebook una foto che lo ritrae mentre sventola una bandiera della Repubblica sociale italiana, sul luogo di una strage nazista. Il 24 agosto 1944 a Vinca, in provincia di Massa Carrara, i nazifascisti uccisero infatti 173 civili. Il docente ha rimosso la foto, ma ha rivendicato il suo gesto: "Non ho commesso nessun reato, ho solo espresso la mia opinione e non ho mai pensato di collegare quel gesto a questo drammatico evento". Ha poi spiegato che per lui si è trattato di una protesta contro la legge Fiano-Boldrini, sull'apologia del fascismo, una legge "che ritengo grottesca, liberticida e incostituzionale". La vicenda è stata raccontata dal quotidiano Il Tirreno.

Il professore, che insegna all'istituto Zaccagna, si è arrampicato sulla vetta del Monte Sagro, sulle Alpi Apuane, per scattare la foto. L'Anpi è insorta, considerando un'aggravante la professione svolta da Bianchi. Secondo l'associazione l'uomo dovrebbe essere sollevato dal suo incarico di insegnante. Il professore sostiene di aver voluto semplicemente esprimere la sua opinione. E intanto sul suo profilo campeggiano immagini del saluto romano e foto del professore in maglia nera.