Approfittando del suo ruolo di insegnante avrebbe convinto alcune studentesse minorenni a farsi fotografare con lui in foto ambigue durante le lezioni in classe, pubblicando poi anche gli scatti incriminati online e facendo così scattare la rabbia dei genitori delle allieve. Come scrivono i giornali locali, è quanto accaduto nella piccola cittadina indiana di Katlicherra, nel distretto di Hailakandi, nello stato federato dell'Assam.

Negli scatti si vede l'uomo che abbraccia alcune ragazzine minorenni, in alcuni casi toccandole in altre facendole sedere sulle sue gambe in pose particolari. Le immagini sono diventate virali online e hanno attirato ovviamente l'attenzione e le proteste dei genitori delle allieve che hanno subito chiesto la rimozione dell'insegnante dalla scuola denunciandolo alla polizia. Sempre secondo i media, l'uomo è stato interrogato dalla polizia del posto ma nei suoi confronti non sono stati presi provvedimenti perché per le autorità gli scatti non hanno nulla di particolare ma sono solo segni di affetto, così come spiegato dal docente.