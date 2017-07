Sarebbe stata licenziata per avere avuto rapporti sessuali con un suo alunno su un aereo. Ma ora il fratello di Eleanor Wilson insiste sul fatto che la sorella “non ha fatto nulla di sbagliato”. La 28enne di Keighley, nello Yorkshire, si sarebbe ubriacata in volo con il ragazzino prima di andare in un bagno e consumare un rapporto di sesso non protetto. Il presunto incidente è venuto alla luce quando un altro studente ha scoperto che cosa è successo e ha minacciato al Wilson di fare sesso anche con lui o altrimenti l'avrebbe denunciata.

“Ho ricevuto una telefonata questa mattina in merito alla storia e ho pensato: ‘ da dove viene tutta questa altra spazzatura?’ Non è vero che è stata licenziata dall'insegnamento: è stata lei a lasciare a causa dei problemi con quegli studenti. E non è vero che si sono ubriacati in aereo, aveva bevuto qualcosa con alcuni studenti, tutti maggiorenni, in un bar in Svizzera. La polizia non l’ha incriminata perché non ha fatto nulla di sbagliato. Su quell’aereo non è successo niente e così in nessun altro posto” ha detto Jethro Wilson. “Mia sorella ha lavorato duramente per diventare insegnante ed è una vergogna che non può più farlo a causa di ciò che è accaduto” dice il fratello di Eleanor.

“Non è vero che ha fatto sesso con quello studente. Voglio dire, un ragazzino può dire qualsiasi cosa e rovinare la vita di una persona. Il consiglio della scuola ha preso la decisione di sospenderla solo sulla base di ciò che ha detto quel ragazzo. Questo è una vergogna” aggiunge Jethro. "È stata anche accusata di non presentarsi in consiglio, ma anche questo non è vero, semplicemente aveva un'udienza separata. La difenderò fino alla fine. Mia sorella non si merita quest’umiliazione” conclude l’uomo.