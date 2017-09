Ha osato parlare di sesso ai suoi studenti durante l'ora di religione: per questo al professor Giovanni Siotto, nuorese di 32 anni, la Curia ha deciso di non rinnovare l'incarico di insegnante per l'anno scolastico appena cominciato. Lui però non ci sta ad accettare quella che considera un'ingiustizia e ha deciso di sporgere denuncia ai Carabinieri contro l'Ufficio Irc (insegnamento religione cattolica). Nel suo lungo esposto Siotto spiega: "Intendo presentare la seguente denuncia per mobbing, nomine farlocche e fuori legge all'Ufficio Irc della Curia e per abuso d'ufficio, appropriazione indebita (da parte di una scuola media sarda) del programma personale del docente (furto) prima che venisse caricato nel registro elettronico, nonostante avessi invitato la vice dirigente di non farlo avere a nessuno, ma che doveva essere visto solo dal collegio docenti e genitori".

"Il programma personale del docente che si rifà ai dettami del Miur – si legge ancora nell'esposto – è stato spedito dalla scuola media all'ufficio Irc senza neanche avvisare il docente titolare di questo programma". La denuncia coinvolge anche alcuni esponenti dell'Ufficio scolastico regionale e Don Francesco Mariani, curatore della rassegna stampa di Radio Barbagia, che interpellato dall'Ansa ha dichiarato: "Sì ho saputo, ora vediamo se ci sarà un giudice che manderà avanti una denuncia del genere. In trasmissione mi sono limitato a riferire ciò che tanti genitori mi hanno detto e cioè che non avrebbero mandato i figli a scuola durante la lezione di Siotto. Ho poi aggiunto una mia opinione personale, dicendo che al posto dei genitori avrei fatto la stessa cosa".