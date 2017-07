Una professoressa di ventotto anni, insegnante di fisica in una scuola di Bristol, è stata licenziata dopo che è stata accusata di aver avuto una relazione con uno dei suoi studenti, un ragazzo minorenne. La professoressa, che si chiama Eleanor Wilson, sarebbe stata scoperta mentre faceva sesso nel bagno di un aereo con un suo studente: entrambi, da quanto emerso, sarebbero stati ubriachi. Stavano tornando in Inghilterra dopo una gita scolastica in Svizzera e prima lei avrebbe fatto del sesso orale col suo studente e poi i due avrebbero avuto un rapporto completo in quota. A denunciare la donna, stando a quanto si legge sui media britannici, è stato un altro dei suoi studenti, il quale dopo aver scoperto la relazione tra la prof e il compagno l’avrebbe minacciata di raccontare tutto se lei non avesse fatto sesso anche con lui. Da quanto è emerso, Wilson lavorava in una scuola di Bristol dal 2013 ed era molto apprezzata dai genitori dei suoi studenti.

Dichiarata colpevole di condotta professionale inaccettabile – Dopo l’episodio in volo, che è avvenuto nel 2015, la relazione tra l’insegnante e lo studente sarebbe andata avanti per diversi mesi. La giovane prof, dopo le indagini, è stata dichiarata colpevole di condotta professionale inaccettabile e allontanata dall’insegnamento. Al MailOnline il fratello ha raccontato che sua sorella aveva lavorato duramente per diventare una professoressa e ha detto che lei ha negato di aver avuto rapporti sessuali con lo studente. L’uomo ha negato anche che sua sorella fosse ubriaca sul volo di ritorno nel Regno Unito dopo una gita.