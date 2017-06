La formula, collaudata da tre anni a questa parte, è la stessa. Sei autori del panorama letterario italiano, dopo essere arrivati sull'isola di Arturo, incontreranno la comunità degli isolani, ne sceglieranno uno, dopodiché lo seguiranno nella sua giornata e, infine, lo racconteranno attraverso la scrittura. Con una restituzione pubblica dell'incontro tra l'autore e il personaggio, sabato 10 giugno alle 19:30 nel giardino della Chiesa di S.Margherita. Questo il cuore del festival diretto dalla scrittrice Chiara Gamberale.

In quell'occasione, gli autori leggeranno in pubblico i racconti nati da questi incontri. Per ricordare Elsa Morante e i 60 anni dalla pubblicazione de "L’isola di Arturo", la serata sarà aperta da un intervento dello scrittore Paolo Di Paolo.

I sei autori coinvolti da "Procida racconta" quest'anno dal 7 all'11 giugno sono: Daria Bignardi, Domenico Dara, Diego De Silva, Paolo Di Stefano, Melania Mazzucco e Elena Stancanelli. Sono loro i sei autori chiamati da Chiara Gamberale a trovare e raccontare un personaggio di Procida. Un cittadino che susciti in loro curiosità, timore o meraviglia.

Il festival, con la direzione artistica di Chiara Gamberale, è organizzato da Nutrimenti Bookshop, la libreria di Procida, con il sostegno del Comune di Procida e di Marinedi. Successivamente i racconti scritti durante il festival saranno poi raccolti in un’antologia, pubblicata dallo stesso editore Nutrimenti, che costituirà negli anni una collana di grandi autori su Procida.

Durante la loro permanenza sull’isola, gli scrittori tutti pomeriggi alle 18.20, parlano dei loro libri in piazza a Marina Grande. Questo il calendario