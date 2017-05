Ergastolo per entrambi i fratelli Sorgato, Freddy e Debora. Sedici anni e otto mesi di carcere, con il riconoscimento della collaborazione, per la loro amica, la tabaccaia Manuela Cacco. Sono queste le richieste avanzate dal pm Giorgio Falcone al termine del terzo giorno di requisitoria nel processo in corso a Padova con rito abbreviato per l’omicidio di Isabella Noventa, la segretaria di cinquantacinque anni scomparsa nel gennaio 2016. Le richieste del pm sono arrivate al termine di una requisitoria durata tre udienze per un totale di 17 ore, davanti al gup Tecla Cesaro. Il pm ha ricostruito il giorno precedente al delitto e la notte della tragedia.

Soddisfatti i parenti di Isabella – “Siamo soddisfatti ed è stata chiesta giustizia. Le pene sono appropriate perché le prove erano precise e nette, tanto che hanno permesso al pm di chiedere il massimo della pena. Una richiesta che tiene conto anche del fatto che si sono sempre dimostrati impassibili, e della tragedia di una madre che non avrà una tomba su cui piangere la propria figlia”: è il commento dell’avvocato Gian Mario Balduin, legale difensore della famiglia Noventa. “Sono soddisfatto – ha aggiunto anche il fratello di Isabella, Paolo – mi aspettavo queste richieste esemplari, perché anche quando è stata formulata la richiesta del pm sono rimasti impassibili, dimostrando di essere dei veri criminali”. Martedì 23 maggio è in programma l’udienza dedicata alle parti civili e il 30 maggio e 6 giugno toccherà alla difesa.

La lettera di Debora acquisita dall’accusa – Nel corso del processo il pm ha acquisito una lettera che Debora Sorgato aveva inviato dal carcere l'11 maggio scorso alla trasmissione “Pomeriggio Cinque”. Nella lettera la donna ribadiva la propria estraneità alle accuse di omicidio e invitava gli altri imputati – appunto il fratello Freddy e l'amica Manuela Cacco – a dire la verità. Per la prima volta in quella lettera Debora prendeva anche le distanze dal fratello scrivendo che “per me mio fratello non esiste più”.