Nuova udienza del processo d’appello per l’omicidio della tredicenne di Brembate Sopra Yara Gambirasio. Dopo la richiesta di confermare l’ergastolo per l’imputato Massimo Giuseppe Bossetti è oggi il giorno delle arringhe difensive. Il presidente della Corte d'Assise d'Appello di Brescia, Enrico Fischetti, in mattinata è intervenuto sulla richiesta della difesa di Bossetti che aveva preannunciato l'intenzione di proiettare alcuni video e slide in aula necessari per facilitare la comprensione delle linee guida dell'arringa difensiva, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti del Dna. Ma dalla Corte è arrivato un no. Fischetti ha spiegato alle parti che la cornice del secondo grado e delimitata “dagli atti e dai documenti” già in possesso dei giudici e che qualsiasi elemento che la difesa vuole mostrare “deve già far parte del processo, nuovi documenti o semplici deduzioni non sono ammesse, ciò che è nuovo va acquisito. Le slide vanno quindi ‘depurate' da cose fuori dal processo che ha già atti corposi”. “Nessun video ‘ricostruito' verrà proiettato. Noi non ci lasciamo suggestionare, ma il video non ci serve: avete già depositato 258 pagine di motivi di appello e altre 110 di motivi aggiuntivi, c'è scritto tutto anche in modo esteso”, ha detto quindi il presidente rivolgendosi agli avvocati dell’imputato. Le foto e le slide “di cui abbiamo la sicurezza che fanno riferimento a documenti e trascrizioni sono ammesse, quelle nuove o che sono vostre deduzioni no”.

I legali dei Gambirasio: "Bossetti deviato, Yara preda perfetta"

“Yara era la bambina più solare del mondo e poteva suscitare solamente sentimenti di tenerezza, ma questo in una persona normale, a nessuno in quest’aula, tranne che a uno, potevano venire in mente vedendola pensieri sessuali”, così Andrea Pezzotta, uno dei legali dei genitori della tredicenne. L’avvocato ha chiesto ai giudici d’appello di Brescia di confermare la condanna all’ergastolo per Bossetti, “il cui comportamento di natura sadica altro non è che riconducibile ad una devianza di natura sessuale”. Per l’avvocato “il dato più brutto in questa vicenda sono le sevizie inferte alla vittima, il dispiego di violenza gratuita che va oltre l’intenzione di uccidere” e la spiegazione di questo comportamento starebbe nella natura sadica di Bossetti, che deriva da “una devianza sessuale”. Yara “era la preda perfetta per chi ha pulsioni insane”, ha detto ancora.

La difesa di Bossetti insiste sulla prova del Dna.

Il Dna è la prova regina contro Bossetti ed è su quella che la difesa torna a chiedere una perizia per far luce su una “anomalia” che continua a dividere. La traccia mista trovata sugli slip e sui leggings di Yara appartiene alla vittima e a Ignoto 1, identificato nell'imputato. Ma in quella traccia il Dna mitocondriale non corrisponde a Bossetti. Per l’accusa si tratta di un’anomalia che non inficia il resto in quanto solo il Dna nucleare ha valore forense, diversamente invece per la difesa quella anomalia potrebbe portare all’assoluzione del loro assistito.