Massimo Giuseppe Bossetti, il muratore di Mapello condannato in primo grado all’ergastolo perché accusato dell’omicidio della tredicenne di Brembate Sopra Yara Gambirasio, torna in aula. Inizia oggi a Brescia il processo d’appello per Bossetti, che dal giorno dell’arresto ha sempre respinto ogni accusa e continua a ribadire la sua innocenza. Sembra ottimista l’imputato che, a chi è andato a trovarlo in carcere, si è detto convinto che potrà “finalmente avere giustizia”. Il processo sarà celebrato davanti alla Corte d'assise d'appello presieduta da Enrico Fischetti. Sarà compito dell'avvocato generale Marco Martani, rappresentante dell'accusa, elencare le prove contro Bossetti e chiedere la conferma della condanna per l'omicidio volontario pluriaggravato e per la calunnia ai danni di un ex collega (reato da cui è stato assolto in primo grado). Secondo i giudici del processo di primo grado, fu l’uomo – sposato e padre di tre figli – a rapire la tredicenne fuori dalla palestra di Brembate Sopra, a seviziarla “con crudeltà” con un coltello e abbandonarla ormai incosciente nel campo di Chignolo d’Isola lasciandola morire tra le ferite e il freddo.

La foto satellitare scattata sul campo di Chignolo d’Isola il 24 gennaio 2011.

La difesa dell’imputato, che continuerà a battersi sulla prova del dna, sembra intenzionata a puntare anche su una nuova fotografia satellitare. Una immagine che risale al 24 gennaio 2011 e che, secondo gli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Camporini, dimostrerebbe l’assenza del corpo della piccola Yara Gambirasio nel campo di Chignolo d’Isola, dove poi fu trovata il 26 febbraio dello stesso anno. L'elemento, se confermato, rimetterebbe in discussione l'intero impianto dell'accusa e porterebbe a considerare l'ipotesi che il corpo della vittima sia stato spostato.

Il fulcro del processo per l’omicidio di Yara resta il dna.

Sulla traccia biologica trovata sul corpo di Yara che ha avuto un ruolo fondamentale nel processo di primo grado accusa e difesa continueranno a scontrarsi. Per i giudici quella traccia è assolutamente affidabile poiché caratterizzata da “un elevato numero di marcatori” e verificata attraverso “una pluralità di analisi eseguite nel rispetto dei parametri elaborati dalla comunità scientifica internazionale”. Di parere opposto gli avvocati di Bossetti che parlano di “anomalia” perché se il dna nucleare è dell’imputato, quello mitocondriale non corrisponde. Spetterà alla Corte bresciana stabilire se disporre una perizia genetica. Come consulente la difesa avrebbe ingaggiato Peter Gill che è ritenuto uno dei padri della genetica forense. La sentenza del nuovo processo potrebbe arrivare in un'udienza di metà luglio, o il 14 o il 17.