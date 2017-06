Hai problemi con una donna? Risolvili buttandola dalla finestra. Mentre in Italia le notizie di femminicidi continuano a dominare le cronache dal nord al sud a Firenze l'idea – giudicata simpatica – di ucciderne una campeggia addirittura sui souvenir. Un'edicola della città toscana infatti vende una borsa di stoffa con un messaggio piuttosto eloquente: da una parte, sopra la scritta "problem", il disegno di una donna che urla. Accanto, sopra alla scritta "solved" (problema risolto), il disegno di un uomo che, con una spinta, la fa precipitare. L'intento dei creatori della shopper era sicuramente ironico, ma il risultato non potrebbe essere peggiore e un oggetto di uso comune si trasforma in uno spot per il femminicidio, in un paese in cui – dati alla mano – nel 2016 una donna veniva uccisa ogni tre giorni.

L'accessorio, in vendita in un'edicola del quartiere San Lorenzo, è stato notato e fotografato nei giorni scorsi: un utente ha caricato la foto sui social network e sono stati in molti, nei commenti, a manifestare il loro disappunto parlando di orrenda ironia e chiedendo un intervento delle autorità. Intervento che è scattato direttamente da Palazzo Vecchio, dove l'assessora allo sviluppo economico Cecilia Del Re ha immediatamente fatto scattare un controllo. Sabato scorso i vigili urbani in seguito a un sopralluogo hanno fatto scattare una multa per l'edicolante. Non si è trattato di una stangata: soli 160 euro per la violazione dell'articolo 30 del regolamento di polizia urbana che vieta la vendita di "oggetti che offendano il pubblico decoro". L'edicolante ha così rimosso la borsa, mentre l'assessora ha commentato: "Bene ha fatto la Polizia Municipale ad intervenire per sanzionare la vendita, peraltro su suolo pubblico, di un oggetto raffigurante un'immagine che incita alla violenza. Scherzare su certi temi è davvero inaccettabile, specie in tempi in cui il femminicidio è un tema molto attuale da avversare, e sul quale non è possibile abbassare la guardia".