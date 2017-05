Nel corso della manifestazione per la celebrazione della festa dei lavoratori, a Parigi si è assistito a pesanti scontri tra forze dell'ordine e un gruppo di black bloc formato da circa 100 persone incappucciate. Sul percorso della manifestazione sindacale per il primo maggio, in testa al corteo tra Place de la Republique e la Bastiglia un gruppo di individui mascherati e incappucciati ha lanciato oggetti e bottiglie molotov contro le forze dell’ordine. La prefettura ha "individuato e isolato " nei pressi di piazza della Bastiglia un centinaio di persone. Durante il corteo sono state esplose delle bombe carta e dei fumogeni e la stessa piazza della Bastiglia è stato teatro di uno scontro a distanza tra forze dell’ordine in assetto antisommossa e antagonisti. Secondo quanto riportano le agenzia internazionali ci sarebbero tre poliziotti feriti. Nei pressi di place de la Nation, in seguito, quasi 150 black bloc incappucciati hanno attaccato di nuovo la polizia con bottiglie incendiarie e lanciando sampietrini. Uno dei poliziotti feriti verserebbe in gravi condizioni, con ustioni di terzo grado al viso e ad una mano. Le forze dell'ordine hanno fermato almeno 4 individui.

A sei giorni dal ballottaggio delle presidenziali francesi, dunque, la tensione nel Paese rimane molto alta. Nella giornata di oggi i due candidati alla presidenza della Repubblica sono impegnati in una serie di comizi elettorali: Marine Le Pen è giunta a Villepinte, a circa 15 chilometri dalla capitale, mentre Emmanuel Macron era atteso a Parigi.

Disordini a Istanbul: duecento arresti.

Anche Istanbul il Primo maggio è stata teatro di scontri tra manifestanti e agenti delle forze dell'ordine: la polizia turca ha usato gas lacrimogeni per disperdere un gruppo di circa 200 persone che voleva radunarsi in piazza Taksim nonostante il divieto, per celebrare la festa dei lavoratori. Il gruppo di manifestanti, composto da diversi raggruppamenti di sinistra, sventolava delle bandiere e striscioni con slogan contro il governo, come ‘Lunga vita al Primo maggio, no al dittatore'.

Secondo quanto sostenuto dalle autorità turche, oltre duecento persone sono state arrestate nella capitale per aver partecipato a delle manifestazioni ‘illegali' contro il governo del presidente Recep Tayyip Erdogan. La polizia avrebbe inoltre sequestrato una quarantina di bombe molotov e 17 granate.