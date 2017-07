La nota azienda di abbigliamento Primark ha ritirato migliaia di infradito maschili nel Regno Unito in via preventiva. Questo perché, da quanto emerso, nel prodotto ritirato dal mercato potrebbe essere presenta una sostanza chimica potenzialmente cancerogena. L’azienda, secondo quanto riportato dai media britannici, ha comunicato che il prodotto “non soddisfa i soliti standard” e che quindi ne ha disposto immediatamente il ritiro dal mercato. Secondo quanto spiegato da un portavoce di Primark, la sostanza potenzialmente pericolosa è il crisene che, a livelli molto bassi non costituisce un pericolo per la salute ma ogni caso le ciabattine – in vendita nei negozi Primark dallo scorso gennaio fino al 2 giugno – sono state ritirate ed è stato garantito ai clienti che verrà rimborsato il denaro, anche senza lo scontrino.

In corso un’indagine – “Prendiamo la sicurezza dei nostri clienti e la qualità dei nostri prodotti molto seriamente. Per questo motivo abbiamo scelto di ritirare le flip flop maschili dalla nostra gamma Cedar Wood State. Tutti i nuovi ordini con questa fabbrica sono stati sospesi mentre va avanti un'indagine approfondita”, ha quindi assicurato l'azienda di moda.