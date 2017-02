La commissione di Garanzia eletta dalla direzione del Partito Democratico durante la riunione svoltasi lo scorso 21 febbraio a Roma nel pomeriggio ha stabilito ufficialmente la data delle primarie del partito per l'elezione del nuovo segretario, il prossimo 30 aprile. La proclamazione avverrà però una settimana più tardi, il 7 maggio davanti all'assemblea nazionale riunita. La data delle primarie è stata oggetto di scontro tra le varie fazioni del Partito Democratico: i renziani e le altre correnti di maggioranza premevano perché la data prescelta fosse il 9 aprile, in modo tale da avere un segretario pienamente legittimato per le elezioni amministrative del prossimo giugno, visto che il simbolo del partito dovrà essere concesso alle varie liste elettorali entro la prima settimana di maggio proprio dal segretario.

I due sfidanti di Matteo Renzi nella corsa alla segreteria, il governatore pugliese Michele Emiliano e il ministro della Giustizia Andrea Orlando, chiedevano invece un po' più di tempo e quindi di spostare più in là di qualche settimana la data delle primarie del Partito Democratico. "Immagino sia necessario da parte di tutti coloro che hanno rivolto appelli per evitare la scissione a partire da Prodi, che chiedano alla commissione e al partito che i tempi delle primarie le rendano contendibili", aveva chiesto Emiliano poco prima della direzione di oggi pomeriggio.

Il regolamento, approvato dalla commissione di garanzia per il congresso anticipato, ha fissato non solo la data delle primarie ma anche le relative tempistiche congressuali: le candidatura andranno presentate entro le ore 18 del 6 marzo, le riunioni di circolo per presentare le candidature dovranno svolgersi dal 20 marzo al 2 aprile e le convenzioni provinciali il 5 aprile. La Convezione nazionale si svolgerà il 9 aprile per chiudere successivamente con le primarie il 30 aprile, che si svolgeranno dalle ore 8 alle 20. Per poter esprimere la propria preferenza, sarà necessario dichiarare di essere elettore del Pd e versare 2 euro. "Siamo partiti dal regolamento utilizzato nel congresso del 2013. Abbiamo tenuto quella struttura intervenendo su cose specifiche. Abbiamo ritenuto di fissare una data certa sull'elettorato attivo. Abbiamo stabilito che la platea congressuale di riferimento fosse quella definita dal tesseramento 2016, prorogata al 28 febbraio, dando così un elemento di trasparenza", ha spiegato il vicesegretario Lorenzo Guerini.

Piero Fassino, nel corso del suo intervento in direzione, ha sostenuto che "con la scelta del 30 aprile, chiuso definitivamente il dibattito sul voto politico a giugno. Siccome le procedure per attivare il voto sono almeno 45 giorni, io non ritengo possibile che si verifichi una crisi di governo mentre noi stiamo facendo il congresso. Non c'è nesso tra tempo e svolgimento del congresso e vita del governo Gentiloni".

La quarta candidata: la torinese Carlotta Salerno.

Nel corso della giornata si è inoltre aggiunta una nuova candidatura per la segreteria di partito: si tratta di Carlotta Salerno, segretario cittadino a Torino dei Moderati, partito fondato da Giacomo Portas e alleato del Partito Democratico. "Mi candido e lo faccio per vincere. Io sono a disposizione", ha dichiarato la Salerno in un'intervista concessa al quotidiano Repubblica.