Pomeriggio di violenza ieri in un’abitazione di via Roma a Martinsicuro, in provincia di Teramo. Una donna sarebbe stata picchiata dal marito. La vicenda però non è finita lì perché dopo i colpi dati, per l’uomo, sono arrivati quelli presi. La moglie infatti ha chiamato il padre in aiuto e quest’ultimo avrebbe picchiato il genero mandandolo in ospedale. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e una pattuglia dei carabinieri allertati dai vicini di casa, intimoriti dalle urla che provenivano dall’appartamento.

Secondo le ricostruzioni degli stessi militari dell’Arma, tutto sarebbe avvenuto in pochi minuti nell’abitazione in cui abitano moglie e marito. I due avrebbero avuto una discussione: dagli insulti si sarebbero passato subito alle mani. Ad avere la peggio è stata la donna. A questo punto, sempre secondo la versione dei carabinieri e le testimonianze di alcuni vicini, la moglie avrebbe chiamato in suo soccorso il padre che abita a poca distanza. Una volta arrivato in casa, l’uomo avrebbe chiesto spiegazioni al genero. Anche in questo caso la discussione sarebbe degenerata: ma stavolta è stato il genero ad essere colpito al volto dall’altro. L’uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 arrivati sul posto dopo essere stati allertati dai vicini spaventati, e poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Omero. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri: non è escluso che in queste ore possa scattare anche una denuncia per lesioni nei confronti del padre della donna.