Ha oltraggiato il cadavere della ex compagna del suo fidanzato e per questo è stata condannata a 16 anni. Shaynna Lauren Sims, 29 anni, dell'Oklahoma, era arrivata a tagliare capelli, i seni e altre parti del corpo di Charlotte Wheeler, prima che il cadavere fosse esposto per la veglia funebre. La donna aveva negato tutto, ma le terrificanti prove a suo carico hanno portato i giudici alla sentenza di condanna. La 29enne sarebbe stata peraltro incastrata da diverse testimonianze. La donna sarebbe stata gelosa della ex del suo attuale compagno, così dopo aver saputo della sua dipartita, è riuscita ad aggirare in qualche modo la sicurezza dell'agenzia funebre e ad entrare nella stanza in cui si trovava il cadavere per farne scempio.

In particolare, secondo quanto si legge sui media USA, Shayanna è riuscita a “guadagnare la fiducia delle persone più vicine” alla donna deceduta, assicurando alla famiglia e agli amici che “era un'artista truccatrice molto esperta” che poteva aiutarli a preparare il corpo della vittima prima del funerale. “Capiamo che una persona possa essere gelosa e possa essere arrabbiata”, ha detto il legale della vittima, “ma non riusciamo a comprendere come sia possibile arrivare a tanto”. Lawrence Hutchings, responsabile di sicurezza e manutenzione presso l’agenzia funebre che avrebbe dovuto effettivamente preparare il corpo per il funerale, ha raccontato che i seni della vittima e il piede le sarebbero stati rimossi. La vittima, inoltre, aveva il viso totalmente sfregiato. Le parti del corpo non sono mai state ritrovate.