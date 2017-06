Temperature in aumento e, fatta eccezione per addensamenti nuvolosi passeggeri, sole su tutta la penisola. Si presenta così il weekend del 9-10 giugno, che sembra aprire in anticipo alla stagione estiva e invitare alle belle giornate di mare. L'ondata di bel tempo, con picchi di temperatura particolarmente caldi, è causata dall'anticiclone nordafricano che i centri meteo hanno battezzato "Giuda".

Nel nord Italia cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino, mentre nel pomeriggio possibili e deboli piovaschi solo sul Bellunese. Cielo al massimo velato al Centro Italia e sulla costa orientale sarda. Al Sud cielo del tutto sereno e limpido ovunque. Temperature in sensibile aumento: minime comprese tra gli 11 e 19 gradi; massime con punte di 33 gradi al nord, 32 al centro e 31 al sud.

Previsioni meteo per le prossime settimane.

Nei prossimi sette giorni, fino al 16 giugno, le condizioni meteo continueranno ad essere stabili e il cielo soleggiato, fatta eccezione per la regione delle Alpi più settentrionali su cui si potrebbero avere rovesci. In particolare l'anticiclone Giuda potrebbe "arretrare" per effetto di correnti atlantiche intorno al 15-16 giugno. In questo caso si potrebbero avere temporali sparsi nel Nord Italia. Le temperature continueranno ad aumentare, portando i valori sopra le medie stagionali di 7-8 gradi.

Alla fine della prossima settimana, per effetto prima di correnti atlantiche e poi di quelle orientali, l'anticiclone Giuda potrebbe lasciare progressivamente il posto a qualche temporale al Nordest e sulle regioni adriatiche. Intorno al 20-21 giugno l'alta pressione si dirigerà verso il Nord Europa, permettendo a correnti più fresche di abbassare le temperature su tutta l'Italia e di attivare qualche temporale. Ne conseguono temperature in diminuzione dal 15-16 giugno, ma comunque leggermente superiori alla media del periodo.