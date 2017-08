La prima settimana di agosto aveva fatto presagire un mese insopportabile per caldo e umidità. Dopo circa tre settimane di valori tornati nella norma, la fine del mese torna a far registrare valori sopra alla media. L'aria diventa infatti più calda a causa di un sistema di alta pressione, l'anticiclone ribattezzato "Polifemo", proveniente dal Nord Africa. In alcune regioni, come in Campania, la Protezione civile avverte che potranno verificarsi condizioni di criticità per le ondate di calore di domenica. Secondo alcune previsioni, bisogna sopportare questo nuovo caldo ancora per poco, poiché dal primo settembre si entrerà nell'autunno meteorologico, con conseguente abbassamento delle temperature. Di seguito i dettagli sul weekend.

Sabato 26 agosto.

Sole su tutto il paese, con possibili eccezioni sull'Arco appenninico in Umbria e Molise e velature in Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta. Temperature in aumento a causa dell'arrivo dell'anticiclone Polifemo con minime comprese tra 13 e 23 gradi e massime che raggiungono punte di 36 gradi C al Nord, 35 al centro e 34 al sud.

Domenica 27 agosto.

Continua a splendere il Sole quasi ovunque, eccezion fatta per possibili locali rovesci sui confini dell'Alto Adige e qualche velatura sulle parti peninsulari del Sud e sulla Sicilia. Temperature ancora in aumento con minime tra i 16 e i 23 gradi C e con punte massime che si attestano a 37 al Centro e al Nord, e 34 gradi al Sud. In aumento anche il tasso di umidità, che soprattutto nelle ore notturne raggiunge l'80% ed è associato ad una scarsa ventilazione.