Usa parole forti papa Francesco per condannare la piaga degli abusi dei sacerdoti-pedofili. Lo fa nella prefazione di un libro che Bergoglio ha scritto e firmato e che oggi è stata anticipata dal quotidiano Repubblica e dal sito Il Sismografo. Il libro si intitola “La perdono, padre” e l’autore è il francese Daniel Pittet, un ex seminarista abusato da un religioso. Una persona, oggi padre di famiglia, che ha saputo nonostante tutto conservare la fede e perdonare la persona che gli ha fatto del male. “Una mostruosità assoluta, un orrendo peccato”, scrive Francesco ricordando che per chi è stato vittima di un pedofilo è difficile raccontare quanto subito e i traumi che ancora persistono a distanza di anni. “Ho visto ancora una volta i danni spaventosi causati dagli abusi sessuali – è quanto scrive papa Bergoglio – e il lungo e doloroso cammino che attende le vittime”. Papa Francesco dice di esser felice del fatto che oggi altri possano leggere la testimonianza di Pittet – che Bergoglio ha conosciuto due anni fa – e così “scoprire a che punto il male può entrare nel cuore di un servitore della Chiesa”. E si chiede come sia possibile che un religioso possa fare tanto male.

“Come può un prete, al servizio di Cristo e della sua Chiesa – scrive il Papa – arrivare a causare tanto male? Come può aver consacrato la sua vita per condurre i bambini a Dio, e finire invece per divorarli in quello che ho chiamato ‘un sacrificio diabolico’, che distrugge sia la vittima sia la vita della Chiesa? Alcune vittime sono arrivate fino al suicidio”. Papa Francesco parla di morti che pesano sul suo cuore e sulla coscienza e su quella di tutta la Chiesa. Quindi chiede perdono alle vittime e alle loro famiglie assicurando “severità estrema con i sacerdoti che tradiscono la loro missione” e con i vescovi o cardinali che li coprono.