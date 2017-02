Incredibile episodio quello che è andato in scena nella notte tra martedì e mercoledì nel pieno centro di Bologna, nella zona universitaria. Una ragazza italiana di 21 anni residente in città ha prima chiesto e poi preteso con veemenza di consumare un rapporto sessuale con un suo conoscente, un ragazzo di 20 anni, cittadino marocchino. Il giovane constatando anche lo stato in cui era la 21enne bolognese ha declinato l'invito e rigettato ogni pretesta in questo senso ma come risposta la ragazza lo ha inseguito in strada, minacciandolo e infine prendendolo anche a schiaffi a causa del rifiuto.

Vedendo la reazione scomposta e inattesa della donna il ragazzo si è spaventato e ha decido chiamare la polizia che è prontamente intervenuta sul posto. Alla vista degli agenti però la 21emne non si è affatto calmata e anzi si è scagliata anche contro i poliziotti delle volanti aggredendoli. Dimenandosi e prendendoli a morsi la ragazza ha mandato al pronto soccorso quattro poliziotti oltre al marocchino che aveva importunato, tutti con ferite leggere giudicate guaribili dai medici in un settimana.

Dopo averla bloccata, gli agenti alla fine l'hanno portata in ospedale dove è stata sedata, visto lo stato in cui si trovava, prima di essere rimessa in libertà. Si pensa che la 21enne, che ha precedenti di polizia e problemi di tossicodipendenza, fosse sotto effetto di sostanze stupefacente. Questo però non le ha risparmiato l'arresto e la denuncia per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.