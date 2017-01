Momenti di apprensione durante la notte di Natale nella chiesa di Rivara, in provincia di Torino. Il sacerdote stava celebrando la messa di mezzanotte è stato colto da un malore e si è accasciato proprio nei pressi dell’altare. È stato poi soccorso dai sanitari del 118 chiamati da diversi telefonate. Fortunatamente si è ripreso dopo alcuni minuti facendo tirare ai fedeli un sospiro di sollievo per il pericolo scampato, come riportato da La Sentinella del Canavese. Il prelato, una volta riacquistata la lucidità, è riuscito anche a terminare la Messa.

Rivara era già stata scossa qualche giorno dalla morte del suo ultimo parroco, don Raffaele Paradiso. Probabilmente a ucciderlo è stato un infarto. Il corpo esanime del sacerdote, che aveva 58 anni, era stato trovato nella mattinata di giovedì 22 dicembre, in canonica. Dove sono immediatamente sopraggiunte le ambulanze e i carabinieri. I soccorsi però sono stati inutili. E così, per la notte di Natale, la Curia torinese non ha voluto privare la comunità rivarese di un prete per la tradizionale Messa di mezzanotte. Il sacerdote è arrivato dalla vicina Cuorgnè. Il religioso avrebbe cominciato a barcollare subito dopo l’inizio della funzione. Poi è crollato a terra privo di sensi, facendo piombare nello sconforto l’intera chiesa gremita di fedeli, che per un attimo hanno temuto il peggio visto, quanto accaduto a don Raffaele. Tuttavia, la vicenda si è conclusa per il meglio. Il sacerdote ora sta bene.