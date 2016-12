"Anch’io ho fatto sesso con don Andrea. Un sesso sempre più estremo fatto di botte, schiaffi, sputi e giochi erotici. Un sesso finito quando lui, volendo sempre di più, pretendeva che lo facessi con altri uomini… Mi sono rifiutata". E' la testimonianza shock di una donna che ha avuto relazioni con don Andrea Contin, 48 anni, ex sacerdote di San Lazzaro, quartiere nella periferia padovana, sotto inchiesta da parte della Procura di Padova per violenza privata e favoreggiamento della prostituzione.

Ieri il parroco ha incontrato il vescovo e si è successivamente autosospeso, mentre i carabinieri si sono presentati nella sede della Diocesi per acquisire documenti. Nell'inchiesta un ruolo chiave è quello di una donna padovana di 51 anni, che non ha denunciato il sacerdote ma ha confermato la testimonianza della 48enne padovana firmataria della querela contro il prete. Il sospetto degli inquirenti è che don Andrea offrisse le “sue donne” ad altri uomini in cambio di denaro. Per questo, oltre alla violenza privata, il reato contestato è quello di favoreggiamento della prostituzione. I carabinieri stanno cercando di individuare altre vittime (presunte, finché non c’è una condanna) e di individuare gli uomini che partecipavano agli appuntamenti hard organizzati dal parroco.

Nelle perquisizioni effettuate nei giorni scorsi i militari hanno sequestrato anche diversi supporti informatici che – si pensa – potrebbero contenere i filmini realizzati durante quegli incontri di sesso estremo o di gruppo avvenuti sia nella casa del sacerdote sia in quella di alcune amanti. I carabinieri hanno sequestrato anche cellulari e computer del parroco, compreso il materiale recuperato nella cosiddetta “stanza dei giochi”: vibratore, falli di plastica, collare e manette.

Sia la donna di 49 anni che quella di 51 frequentavano la parrocchia di San Lazzaro ed avevano alle spalle hanno una storia simile, tra problemi personali ed economici che le avevano convinte a rivolgersi al parroco per trovare aiuto.