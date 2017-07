Nessuno avrebbe potuto mai immaginare un epilogo del genere, la coppia sembrava non aver mai destato alcun sospetto. Eppure, dopo mesi di indagini, i due dirigenti scolastici americani – Patrick O'Donnel di 52 anni e sua moglie Heather di 46 anni – sono stati arrestati con l'accusa di abusi sessuali su minore. Secondo quanto si apprende da fonti locali, entrambi i componenti della coppia lavoravano come sovrintendenti di due istituti scolastici dell'Ohio: la moglie presso il Midwest Regional Educational Service Center e l'uomo all'Indian Lake Schools. Tra il 2013 e il 2016, avrebbero scoperto gli inquirenti successivamente, il cinquantaduenne Patrick O'Donnel avrebbe ripetutamente violentato una ragazzina di 13 anni, mentre al momento risulta ancora da chiarire l'ambiguo ruolo della donna nella vicenda.

Gli inquirenti infatti non riescono a comprendere per quale motivo la quarantaseienne non abbia mai cercato di proteggere la piccola e di fermare la spirale di violenze perpetrata dal marito, evitando di denunciare i fatti alla polizia. La ragazzina, infatti, aveva cercato aiuto parlando proprio con la donna, nella speranza che potesse porre fine agli abusi sessuali. Denunce che però sono cadute nel vuoto, perché la dirigente scolastica non ha mai dato seguito alle richieste di aiuto della ragazzina. Dopo mesi di indagine, Patrick e Heather sono stati arrestati e al momento risulta che il cinquantaduenne sia stato posto in congedo non retribuito dalla scuola e potrebbe essere licenziato a breve, mentre la donna non è ancora chiaro se verrà estromessa dall'istituto. Solo quando sarà effettivamente chiarito il suo ruolo nella vicenda, la scuola prenderà i dovuti provvedimenti. Nel corso del processo entrambi si sono dichiarati non colpevoli, rigettando tutte le accuse mosse dagli inquirenti e dalla ragazzina.