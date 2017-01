Un preside e tre insegnanti di una scuola secondaria indiana sono accusati di aver stuprato in gruppo una bambina di 12 anni all'interno dell'edificio scolastico in cui insegnano. Secondo quanto scrive l'Hindustan Times, la piccola non era allieva della scuola ma era andata nell'istituto scolastico di Kako, nello stato del Bihar, insieme alla madre che insegna invece nell'istituto. Sarebbe stata proprio la madre a ritrovarla scarmigliata e in stato confusionale in un angolo appartato dell'edificio. Alle sue domande la piccola avrebbe raccontato la violenza sessuale subita descrivendo i quattro uomini, ora incriminati dalla polizia locale.

"Lei è la mia unica figlia, ed è mentalmente instabile", ha raccontato la madre della ragazza, spiegando che a casa non c'è nessuno che si prenda cura di lei e che quindi le capita di portarla con sé a scuola. Un portavoce della polizia locale ha spiegato che, dopo aver raccolto la denuncia, le autorità hanno identificato i tre sospetti: il preside della scuola, Aju Ahmed, e tre insegnanti: Mohammed Shaukat, Abdul Bari e Atul Rahman,. che però al momento sarebbero irrintracciabili. "Ad un primo esame il racconto dell'accaduto appare veritiero e arresteremo gli indagati" ha concluso il portavoce della polizia.