Stava ritornando a casa dopo aver partecipato da una funzione in chiesa come faceva spesso ma il destino ha voluto che quel giorno sul suo cammino incontrasse per caso un uomo che non aveva mai visto e probabilmente non avrebbe mia più rivisto, ma questo si è scagliato improvvisamente su di lei sferrandole un violento pugno al volto e lasciandola esanime a terra. Così è morta in maniera assurda all'età di 69 anni una nonna statunitense, Eva Marie Gentillon, residente nel Queens, a New York. Dopo il violento colpo la donna è entrata in coma ed è stata ricoverata in ospedale della Grande Mela ma non si è mai più risvegliata ed è stata dichiarata morta nei giorni scorsi dopo quattro mesi di lotta tra la vita e la morte.

A colpirla nella mattinata del 15 ottobre scorso è stato il 29enne Richard Springer, un ragazzo con grossi problemi di alcol che poco prima aveva litigato in un negozio del posto a causa del prezzo della birra che voleva compare. Come ricostruito dagli inquirenti, l'uomo era entrato già ubriaco nel locale e dopo aver discusso con i dipendenti del negozio ha preso a pungo i faccia un addetto 18enne prima di uscire.

Appena messo piede fuori dal market, come si vede dalle immagini di una telecamera di videosorveglianza si è scagliato contro la 69enne colpendola con violenza senza alcun motivo prima di andarsene via come nulla fosse accaduto. "Mia madre era una donna sana, l'unica cosa di ci soffriva era la pressione alta, ha distrutto al nostra vita" ha spiegato la figlia della 69enne . Il ragazzo dopo l'arresto è stato rinchiuso in un centro psichiatrico in attesa del processo perché giudicato mentalmente instabile.