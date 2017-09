Rischia di trascorrere i prossimi 50 anni dietro le sbarre, Dijanelle Fowler. La donna si sarebbe dimenticata sua figlia di un anno in auto per recarsi dal suo parrucchiere: quando è tornata, 6 ore dopo, la piccola Skylar era già morta. Ora stanno emergendo nuovi inquietanti dettagli sul fatto di cronaca avvenuto a Tucker, nello Stato Usa della Georgia lo scorso giugno. Come stabilito dalle ricostruzioni del procuratore della contea di Dekalb, la madre avrebbe rassicurato la parrucchiera dichiarando: “Non ho fretta, prenditi il tempo necessario”, mentre la figlia moriva nella vettura divenuta quasi un forno per il forte caldo di quei giorni. La temperatura nell’auto, secondo il procuratore Dalia Racine, è arrivata a raggiungere i 54º.

La giovane madre, 25 anni, aveva raccontato allo staff del salone di bellezza che la figlioletta si trovava all’asilo nido, ammettendo solo in un secondo momento la verità davanti alle autorità. Ovvero di aver lasciato la piccola chiusa nella propria auto, ma assicurando anche di aver lasciato l’aria condizionata accesa. Proprio su questo particolare spinge la difesa della donna: l’aria accesa infatti avrebbe provocato l’esaurimento della batteria e quindi il conseguente spegnimento del motore dell’auto. Stando al suo avvocato, dunque, la temperatura interna della vettura sarebbe stata più bassa di quanto afferma l’accusa. La Fowler ora deve rispondere di omicidio di secondo grado e crudeltà su minore. È attualmente detenuta presso la prigione della contea di Dekalb.