Quando da “bullo” si è trasformato in vittima ha capito che aveva sbagliato. E ha chiesto scusa pubblicamente, con un messaggio finito su Reddit. È la storia di un uomo che sul popolare sito di social news e intrattenimento ha scritto una lettera per autodenunciarsi e per raccontare la sua storia di magro-bullo diventato obeso-vittima. “Io sono quello che ti lanciava occhiatacce nel negozio di alimentari. Io sono colui che non avrebbe giocato con te alle elementari, che ti avrebbe preso in giro alle medie e finto che non esistessi al liceo. Sono quello che ti dice che è colpa tua. Che sei disgustoso e solo pigro. Ma ora non lo sono più”, si legge nella lettera dell’utente roundrobinator, che ha raccontato come la sua vita è cambiata in seguito a un incidente. L’utente ha raccontato di aver avuto sempre un bel fisico fino a quando ha subito la rottura del tendine di Achille. A quel punto il suo corpo è cambiato e si è trasformato in una di quelle persone grasse che lui stesso prendeva in giro.

Obeso e vittima di insulti – Dopo l’incidente, infatti, l’ex magro ha detto di essere ingrassato ben 54 chilogrammi. A quel punto lui stesso è diventato bersaglio di quelle battute e di quei violenti commenti che in passato era stato il primo a pronunciare nei confronti di chi non aveva un bel corpo. “Ora so che tu vali molto di più del suo peso”, è la conclusione della lettera che l’ex bullo avrebbe deciso di scrivere dopo che un passante aveva fatto il verso del maiale al suo passaggio. La lettera ha ricevuto molti commenti positivi tanto che lo stesso utente ha raccontato di essere stato inondato di ringraziamenti e consigli utili per perdere di nuovo peso.