Sono molti quelli che farebbero di tutto per salvare il proprio cane ma il gesto di un 31enne canadese, William Gibb, è certamente fuori dal comune. L'uomo infatti quando ha visto la sua Sasha in pericolo non ha esitato nemmeno un attimo nello scagliarsi a mani nude contro un grosso puma che l'aveva attaccata riuscendo infine a metterlo in fuga. Come raccontano i giornali locali, è quanto accaduto in una zona boschiva nei pressi di Whitecourt, nella provincia dell'Alberta. Il 31enne, che stava attraversando l'area al volante del suo camion per un lungo viaggio con il fratello Thomas, aveva deciso fare una sosta temporanea in un'area di servizio per sgranchirsi e soprattutto per far fare una passeggiata ai suoi due cani, Sasha e Mongo, lasciati liberi di scorrazzare.

Dopo alcune decine di metri, però, sasha ha iniziato a guaire così il 31ene si è girato di scatto accorgendosi con terrore che il cane era stato agguantato da un grosso animale selvatico. L'uomo è corso immediatamente tra gli alberi e ha iniziato a colpire quello che poi si è rivelato un puma. "Ho visto questo animale sopra di lei che la avvolgeva tutta, così gli ho subito dato un sacco di pugni in testa, pensando fosse un coyote o qualcosa del genere", ha raccontato il 31enne, aggiungendo: "Solo quando l’ho visto indietreggiare ho capito che era un puma".

"Mi sono messo di fronte a Sasha e ho iniziato a urlare, chiamando mio fratello e un mio amico perché venissero ad aiutarmi" ha ricordato ancora l'uomo. Il puma ha tentato ancora di aggredire il cane, ma Gibb è riuscito a tenerlo a bada sino all’arrivo del fratello e poi della polizia che ha deciso di abbatterlo. Sasha poi è stata trasportata in un vicino centro veterinario dove è stata curata.