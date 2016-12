È stato ritirato dal mercato il cancelletto di sicurezza per bambini “Prénatal traphek hout” della Prénatal modello Minerva 71-102 cm; typenummer: 2-201500705 codice a barre: 8717568073002. A darne notizia è lo “Sportello dei diritti”, che cita il RAPEX (Rapid Alert System for non-food consumer products), il sistema di allerta rapido all'interno della UE sui prodotti di consumo pericolosi. Secondo l’allerta, il cancelletto per bambini potrebbe essere pericoloso per la salute dei più piccoli. Esiste cioè il pericolo che i bambini rimangano intrappolati con la testa tra le sbarre, che sono troppo larghe, causando difficoltà respiratorie o strangolamento. Non solo: il cancello di sicurezza Prénatal ha gli angoli sporgenti dove le vesti di un bambino potrebbero impigliarsi, causando lo strangolamento ed inoltre non è sufficientemente alto. Ciò significa che un bambino potrebbe salire su di esso e cadere.

Il prodotto va riportato al negozio Prénatal di riferimento – Il richiamo del prodotto dai consumatori, evidenzia il presidente dello “Sportello dei Diritti” Giovanni D'Agata, è stato avviato in quanto non conforme alla norma tecnica europea EN 1930. A quanti hanno acquistato questo prodotto si consiglia di sospenderne subito l’utilizzo e di riportarlo al punto accoglienza del negozio Prénatal di riferimento.