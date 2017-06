in foto: Paolo Cognetti

Paolo Cognetti con "Le otto montagne" (Einaudi) è il vincitore della IV edizione del Premio Strega Giovani. Il romanzo dello scrittore milanese classe 1978 è stato il libro più votato da una giuria di ragazze e ragazzi tra i 16 e i 18 anni, in rappresentanza di 50 licei e istituti tecnici in Italia e all’estero, dalla Germani alla Romania, dalla Francia al Belgio. Gli studenti hanno letto le dodici opere concorrenti al Premio Strega 2017e inviato il loro voto individualmente.

Sul podio dei libri più votati dai giovani, anche "Le cento vite di Nemesio" (e/o) di Marco Rossari e "Le notti blu" (Perrone) di Chiara Marchelli. Secondo il meccanismo dello Strega, ciò consentirà a tutti e tre gli autori sul podio di avere già un voto valido per la designazione nella cinquina che sarà nominata stasera alle 21.

Paolo Cognetti, il cui romanzo ha finora riscosso un ottimo consenso di pubblico e critica, oltre che essere uno dei più autorevoli candidati alla vittoria finale, ha dichiarato dopo l'assegnazione del premio dei giovani

Avevo l’età dei ragazzi che mi hanno votato – i capelli lunghi, gli orecchini che non ho mai tolto quando ho pensato che volevo fare lo scrittore. Sembrava un sogno che non si poteva realizzare e invece oggi sono la prova vivente che può diventare realtà. L'attesa per la cinquina del Premio Strega 2017.

Dopo l'assegnazione del Premio Strega Giovani a Cognetti, stasera 14 giugno alle 21, presso la sede della Fondazione Bellonci, ci sarà l’annuncio dei finalisti al Premio Strega 2017. Il seggio sarà presieduto da Edoardo Albinati, vincitore del 2016 con "La scuola cattolica". In proposito, Cognetti ha dichiarato, come riporta l'Ansa

A me piacciono le gare. Sono sempre stato un atleta, non ho angoscia. C’è un enorme lavoro dietro a questo libro, e ha un significato. Lo sento un impegno di squadra.

Oltre Cognetti, sembra fuori discussione l'ingresso in cinquina di Teresa Ciabatti, autrice per Mondadori de "La più amata". Gli altri tre posti, invece, sono ancora tutti da assegnare. Anche per i pronostici sulla vittoria finale, la gara sembra tutta tra "Le otto montagne" e il romanzo della Ciabatti, quindi una gara tutta interna al gruppo Mondadori. Molto conterà, per la vittoria finale, chi sarà davanti allo scrutinio di stasera, il che inevitabilmente orienterà le scelte di scuderia su dove far convergere i voti nella serata finale del 6 luglio, con la proclamazione del vincitore, che torna al Ninfeo di Villa Giulia.