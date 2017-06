in foto: Premio Strega 2017

Sono appena stati annunciati i cinque finalisti del Premio Strega 2017: restano in gara gli editori Einaudi e Mondadori, ma anche Ponte delle Grazie, Neri Pozza e edizioni E/O.

Primo con 281 voti Paolo Cognetti con "Le otto montagne" edito da Einaudi, seguito con 177 voti da Teresa Ciabatti con "La più amata", edito da Mondadori e da Wanda Marasco con "La compagnia delle anime finte" (Neri Pozza) con 175 voti. E ancora: Matteo Nucci con il suo romanzo edito da Ponte delle Grazie "È giusto obbedire alla notte" e infine Alberto Rollo con "Le cento vite di Nemesio" (edizioni E/O).

Questa prima votazione, insieme all'annuncio della fortunata cinquina, ha avuto luogo come da tradizione in Casa Bellonci, e c’è già grande attesa per il prossimo appuntamento: il 6 luglio si svolgerà, nella suggestiva location del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, la seconda votazione e il conseguente annuncio del vincitore di questa 71° edizione. Un’edizione molto particolare: la prima dopo la scomparsa di Tullio de Mauro. Al suo posto è stato nominato il professor Giovanni Solimene, il quale ha più volte ribadito come questa edizione abbia voluto essere un profondo ricordo della personalità di de Mauro, ma anche con importanti e significative innovazioni.

Le novità hanno riguardato in particolare la procedura di votazione: ai tradizionali 400 Amici della Domenica e ai 40 lettori forti selezionati dalle librerie indipendenti italiane si sono aggiunti 20 voti collettivi espressi da scuole, università e 15 circoli di lettura delle Biblioteche di Roma, oltre che 200 voti espressi da studiosi, traduttori e intellettuali italiani e stranieri selezionati da 20 Istituti italiani di cultura all'estero. Sale dunque a 660 il numero di voti a disposizione dei candidati.

I romanzi esclusi

Un'edizione iniziata senza Rizzoli, Feltrinelli e Bompiani, quella del 2017. Insieme a questi tre giganti dell'editoria, escono oggi ufficialmente dalla gara: "La stanza profonda" (Laterza) di Vanni Santoni, , "Gin tonic a occhi chiusi" (Giunti) di Marco Ferrante, "Amici per paura" (Sem) di Ferruccio Parazzoli, "Il senso della lotta" (Fandango Libri) di Nicola Ravera Rafele, "Le notti blu" (Giulio Perrone Editore) di Chiara Marchelli, "Malaparte. Morte come me" (Baldini & Castoldi) di Monaldi & Storti, e "Un’educazione milanese" (Manni) di Marco Rossari.

Il Premio Strega Giovani

Intanto, nella giornata di ieri, è stato annunciato il vincitore del Premio Strega Giovani, giunto alla sua quarta edizione: si tratta di Paolo Cognetti con “Le otto montagne”, pubblicato da Einaudi. Cognetti vince con 58 voti sui 374 della giuria composta da ragazze e ragazzi tra i 16 e i 18 anni, in rappresentanza di 50 licei e istituti tecnici italiani e esteri (Berlino, Bucarest, Parigi, Bruxelles).