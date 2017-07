Nemmeno il tempo di godersi la vittoria del Premio Strega 2017, Paolo Cognetti dovrà tuffarsi presto in una nuova avventura che riguarda sempre la montagna, il tema dominante del suo ultimo romanzo "Le otto montagne" (Einaudi) con cui ha trionfato al Ninfeo di Valle Giulia, superando di quasi cento voti la seconda classificata, la pur molto quotata Teresa Ciabatti con "La più amata" (Mondadori). Il 21, 22 e 23 luglio prossimo, infatti, Cognetti sarà uno degli organizzatori, nonché protagonisti, del festival "Richiamo della foresta", ispirato al romanzo di Jack London con protagonista il cane Buck.

Il "Richiamo della foresta" è una tre giorni che racconterà i diversi modi di vivere la montagna e il desiderio di comprenderla e popolarla. La montagna non come fuga solitaria o desiderio di isolamento, ma come luogo di resistenza e di ricerca di nuove relazioni, un'alternativa possibile al modello economico offerto dalla città.

Arte, libri, musica e incontri con vecchi e nuovi montanari: persone che da sempre abitano la montagna e persone che ci sono tornate per riprendere i lavori dimenticati o inventarne di nuovi. Nei prati e nei boschi di Estoul, una piccola frazione di Brusson in Val d'Ayas, si festeggerà il ritorno alla montagna come bisogno collettivo e occasione di libertà e bellezza. Vi aspettiamo al Pian dell'Orgionot, una grande radura circondata da un bellissima foresta di larici.

Incontri con Hervé Barmasse, Paolo Cognetti, Mauro Corona, Sergio Luzzatto, Giuseppe Mendicino e Folco TerzaniUna tavola rotonda sui "nuovi montanari", con l' Associazione Dislivelli, e una sulle donne e la montagna, con Linda CottinoArte dal vivo con Mauro Corona, Daniele Girardi e Nicola Magrin, mentre i concerti saranno con Amycanbe, L'Orage e Metrobrousse.

È possibile consultare il programma completo dell'iniziativa qui.