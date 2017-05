Sono stati resi pubblici i nomi dei vincitori del Premio Mondello 2017, uno dei maggiori riconoscimenti letterari italiani. Il premio, nato nel 1975 e giunto alla sua quarantatreesima edizione è promosso dalla Fondazione Sicilia con il Salone del libro di Torino, in collaborazione con Fondazione Andrea Biondo e d’intesa con la Fondazione del premio. Il comitato dei critici letterari composto da Stefano Jossa, Francesca Serra e Gino Ruozzi ha scelto i vincitori. Per la sezione Opera italiana i tre vincitori sono

Stefano Massini con "Qualcosa sui Lehman" (Mondadori)

con "Qualcosa sui Lehman" (Mondadori) Alessandra Sarchi con "La notte ha la mia voce" (Einaudi)

con "La notte ha la mia voce" (Einaudi) Alessandro Zaccuri con "Lo spregio" (Marsilio)

Mentre il Premio Mondello sezione "Critica" è stato assegnato ad Antonio Prete per "Il cielo nascosto" (Bollati Boringhieri). Da questo momento in poi per i tre romanzi vincitori si apre la gara per il Supermondello, che sarà assegnato a novembre dopo il voto di 120 lettori forti indicati da 24 librerie sparse sulla penisola. Contemporaneamente una giuria di 150 allievi delle scuole sicule decreterà il vincitore del Premio Mondello Giovani. La cerimonia di premiazione sarà sempre a Palermo, a novembre 2017.

Il prossimo 21 maggio, in occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino, diretto da Nicola Lagioia, sarà conferito il premio per la sezione di narrativa straniera del Mondello, che nel 2017 è stato assegnato a Cees Nooteboom. Il prestigioso riconoscimento allo scrittore olandese è stato assegnato dal giudice monocratico del premio, Ernesto Ferrero. Proprio con Ferrero e Giovanni Puglisi, presidente del Premio Mondello, Cees Nooteboom sarà presente sul palco del Salone del Libro per ritirare il premio.