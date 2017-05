Sono stati annunciati i vincitori della 55° edizione del Premio Campiello. Dopo una lunga votazione, nell’Aula Magna dell’Università di Padova sono finalmente state scelte, in seduta pubblica, le cinque opere ritenute le migliori tra quelle pubblicate per la prima volta in volume tra il 1° maggio 2016 e il 30 aprile 2017. Il super-vincitore assoluto verrà proclamato a settembre nella città di Venezia, sul palco del Teatro La Fenice, assegnato dalla giuria composta da 300 lettori anonimi.

Intanto Ottavia Piccolo, la presidente di Giuria di quest'anno il nome di un vincitore l'ha già fatto, ed è quello di Francesca Manfredi che si è aggiudicato il Premio Campiello Opera Prima con "Un buon posto dove stare", edito da La Nave di Teseo. Durante la cerimonia, in diretta streaming, in cui i diversi giurati hanno annunciato la loro scelte, è stato dato particolarmente risalto al tema, sollevato dal critico Ernesto Paccagnini, del fatto che in Italia i racconti sono ancor troppo marginalizzati dal sistema editoriale.

La cinquina finalista.

Qualcosa sui Lehman di Stefano Massini (Mondadori) La città interiore di Mauro Covacich (La Nave di Teseo) La notte ha la mia voce di Alessandra Sarchi (Einaudi) L'arminuta di Donatella Di Pietrantonio (Einaudi) La ragazza selvaggi di Laura Pugno (Marsilio)

La Giuria dei Letterati è così composta:



Presidente

Ottavia Piccolo, attrice

Federico Bertoni

docente di Critica letteraria e letterature comparate, Università di Bologna

Philippe Daverio

storico dell’arte

Chiara Fenoglio

studiosa di Letteratura Italiana

Paola Italia

docente di letteratura italiana, Università di Bologna

Luigi Matt

docente di Storia della lingua italiana, Università di Sassari

Ermanno Paccagnini

docente di Letteratura italiana moderna e contemporanea, Università “La Cattolica” di Milano

Patrizia Sandretto Re Rebaudengo

presidente “Fondazione Sandretto Re Rebaudengo” di Torino

Lorenzo Tomasin

docente di Filologia romanza, Università di Losanna

Roberto Vecchioni

cantautore, scrittore, docente Università di Pavia

Emanuele Zinato

docente di Letteratura italiana contemporanea, Università di Padova