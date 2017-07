in foto: Matteo Strukul

Il Premio Bancarella 2017 è stato assegnato al primo volume della saga "I Medici – Una dinastia al potere" di Matteo Strukul (Newton). Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato ieri sera a Pontremoli, in Toscana, ottenendo 109 voti su 139 schede espresse da una giuria di 150 librai. Le prime parole di Matteo Strukul sono state per Sergio Altieri, scrittore da poco scomparso, cui lo scrittore padovano ha voluto dedicare il premio.

"I Medici" di Matteo Strukul ha praticamente schiacciato gli avversari giunti in finale, gli altri erano Lorenzo Marone con “Magari domani resto” (Feltrinelli), Cristina Caboni e “Il giardino dei fiori segreti” (Garzanti), Jung-myung Lee e “La guardia, il poeta e l’investigatore” (Sellerio), Valeria Benatti con “Gocce di veleno” (Giunti), infine Alessandro Barbaglia con “La Locanda dell’ultima Solitudine” (Mondadori).

Naturalmente sono lontani i tempi da quando ad aggiudicarsi il Bancarella erano scrittori come Ernest Hemingway che con “Il vecchio e il mare” anticipò il Nobel, così come Boris Pasternak con “Il dottor Zivago” e Isaac Singer con “La famiglia Moskat”, eppure Strukul ha convinto quasi all'unanimità i librai italiani con il suo "I Medici". La pubblicazione dei volumi della trilogia per mesi ha occupato la top ten dei libri più venduti.

“Una dinastia al potere” è uscito lo scorso ottobre ed è il primo romanzo della trilogia che lo scrittore padovano ha dedicato ai Medici, seguito da “Un uomo al potere” in dicembre e “Una regina al potere” nei primi giorni di gennaio: è stata senza dubbio la saga storica più amata dell’intera stagione editoriale. Il romanzo e l’intera serie hanno suscitato da subito la passione del pubblico e l’interesse di grandi editori internazionali: la trilogia ha venduto oltre 250 mila copie solo in Italia ed è stata tradotta in tredici lingue. E adesso il Premio Bancarella a suggellare un annata strepitosa per Matteo Strukul.