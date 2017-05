Gli Oscar dei libri per ragazzi, i premi Andersen 2017, saranno consegnati domenica 28 maggio al Palazzo Ducale di Genova alle ore 15. L'importante riconoscimento, assegnati dal mensile "Andersen" fondato da Gualtiero Schiaffino nel 1982, rappresentano da molto tempo ormai il termometro in base a cui lettori, editori ed esperti di settore, valutano la temperatura del settore dei libri per bambini e teen ager. La giuria è composta dalla direzione della rivista, cioè Barbara Schiaffino, Walter Fochesato e Anselmo Roveda, dallo staff redazionale, coordinato da Martina Russo, oltre da Pino Boero, Mara Pace, Anna Parola, Caterina Ramonda, Vera Salton e Carla Ida Salviati.

Ecco l’elenco dei premiati: