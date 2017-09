Sette sfidanti per Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera, nelle votazioni online per scegliere il candidato premier del MoVimento 5 Stelle. Il vincitore verrà annunciato durante la kermesse Italia a Cinque Stelle che si terrà a Rimini dal 22 al 24 settembre. L'unico nome conosciuto a livello nazionale è quello della senatrice Elena Fattori.

"Oggi alle 12 si è conclusa la fase di accettazione delle candidature come stabilito nelle Regole pubblicate il 15 settembre. Ringraziamo tutti coloro che hanno accettato la candidatura e hanno deciso di partecipare a questo importante momento della vita del MoVimento 5 Stelle", si legge in un post sul blog di Grillo. "Dopo le opportune verifiche, la lista provvisoria dei candidati che sarà sottoposta alla votazione degli iscritti è la seguente: Cicchetti Vincenzo, Di Maio Luigi, Fattori Elena, Frallicciardi Andrea Davide, Ispirato Domenico, Novi Gianmarco, Piseddu Nadia, Zordan Marco".

Il post a firma MoVimento 5 Stelle si conclude con un "in bocca al lupo a tutti". Seguito da un Ps: "Coloro che hanno sottoposto tempestivamente una candidatura ritenuta priva di tutti i requisiti richiesti, potranno formulare osservazioni o fornire elementi integrativi a prova della sussistenza di detti requisiti entro le ore 15.00 di domani 19/9/2017". Si lascia così aperta l'ipotesi di altre candidature che potrebbero essere state momentaneamente rifiutate.

I sei sfidanti di Di Maio, soprattutto consiglieri comunali.

Nel post del blog si rimanda, tramite alcuni link, anche ai curriculum dei candidati, tranne nel caso della senatrice Elena Fattori il cui link rinvia alla pagina Facebook. Tra gli sfidanti di Di Maio ci sono alcuni ex o attuali consiglieri comunali e altri candidati che non hanno inserito informazioni riguardo alle loro precedenti cariche politiche. Vincenzo Cicchetti è consigliere comunale e capogruppo M5s a Riccione. Andrea Davide Frallicciardi è un ex consigliere comunale a Figline Valdarno. Domenico Ispirato è stato consigliere comunale a Verona fino al 2017. Gianmarco Nove, che ha ufficializzato la sua candidatura attraverso un video pubblicato su YouTube, è un ex consigliere comunale di Monza. Nadia Piseddu, alla voce esperienze politiche sul curriculum sul sito del M5s scrive solo “Nadia Nadia Nadia Nadia”. È stata candidata sindaco a Vignola. Ultimo sfidante è Marco Zordan di Arzignano.