Si apriranno domani, giovedì 21 settembre, le votazioni sulla piattaforma Rousseau del MoVimento 5 Stelle per scegliere il candidato alla presidenza del Consiglio del M5s in vista delle elezioni politiche del 2018. “Ogni iscritto al sito www.movimento5stelle.it entro la data del 1 gennaio 2017, abilitato ad accedere a Rousseau, maggiore d’età e che abbia certificato la sua identità tramite il caricamento di un proprio documento, potrà esprimere un solo voto a favore di un solo candidato”, si legge nel post del blog di Grillo in cui si annuncia l’apertura delle votazioni per domani.

Il vincitore verrà annunciato dal palco di Italia 5 Stelle, la kermesse che si terrà a Rimini dal 22 al 24 settembre. In particolare, “i risultati della votazione – si legge ancora – saranno depositati presso due notai alla chiusura della votazione stessa, e saranno resi pubblici sabato 23 settembre dal palco di Italia 5 Stelle”. Nel post si ricorda anche uno degli elementi più controversi delle regole di questa votazione, ovvero che il candidato che verrà scelto sarà anche designato “capo della forza politica che depositerà il programma elettorale sotto il simbolo del MoVimento 5 Stelle per le prossime elezioni”.

I candidati: verso una netta vittoria di Luigi Di Maio.

Il favorito è Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera e da tempo indicato come il candidato premier del M5s. Nessuno dei ‘big’ del MoVimento ha deciso di presentare la sua candidatura, con la rinuncia di esponenti di spicco come Alessandro Di Battista e Roberto Fico. La principale sfidante di Di Maio è la senatrice Elena Fattori, unico volto semi-noto – tra gli 8 candidati – a livello nazionale. Gli altri sei esponenti che hanno deciso di scendere in campo sono, per lo più, ex consiglieri comunali o comunque membri di amministrazioni locali. In totale ci sono sei uomini e due donne a sfidarsi per il ruolo di candidato premier.