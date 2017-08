Dramma durante le prime ore della mattina di sabato in una palazzina dell’hinterland di Prato. Due persone, un uomo e una donna, hanno perso la vita dopo essere rimasti intrappolati tra le fiamme di un incendio che si è sviluppato in una mansarda del palazzo in cui si trovavano. Il rogo è scoppiato all’alba intorno alle 5, in un edificio del comune di Vaiano, in località Tignamica, alle porte di Prato. Le due vittime sono due cittadini cinesi di una trentina di anni sorpresi dalle fiamme mentre dormivano. I loro corpi senza vita semicarbonizzati sono stati rinvenuti dai vigili del fuco sono una volta spento l'incendio.

I corpi sono stati ritrovati in un angolo della mansarda, vicino alla finestra, come se stessero scappando. Probabilmente le vittime hanno tentato di fuggire ma sono state sopraffatte dal fumo. Nell'incendio è rimasta intossicata una terza persona, una donna sempre di nazionalità cinese che è stata trasportata in ospedale ma non è in pericolo di vita. Intossicato solo lievemente anche il figlio.

Sul caso i carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini per stabilire l'esatta causa del rogo e accertare se i due stessero lavorando in un laboratorio tessile clandestino visto che al piano terra della palazzina è stata rinvenuta una grande quantità di materiale tessile e delle vere e proprie postazioni di lavoro. "C'erano numerosi macchinari. Le postazioni di lavoro che abbiamo trovato sono diciassette. Ci dobbiamo attrezzare per affrontare il problema della promiscuità dei luoghi di lavoro che diventano anche luoghi in cui i lavoratori dormono. C'è in questo caso una clandestinizzazione totale dei luoghi di lavoro, nessuno si sarebbe mai immaginato che qui ci fosse una fabbrica tessile" ha spiegato i Procuratore di Prato