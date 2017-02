Nel tardo pomeriggio di martedì 14 febbraio un incendio è divampato in un appartamento a Prato, in uno stabile in via Santa Margherita, nel centro storico. Secondo le prime informazioni, due persone sarebbero rimaste coinvolte nell'incendio. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 e i vigili del fuoco. I corpi delle due vittime – secondo le prime informazioni si tratta di due sorelle – sono stati estratti e consegnati al 118. Le due vittime, in un primo momento date per morte da fonti sanitarie, sarebbero in condizioni gravissime. I vigili del fuoco le hanno estratte dalla casa e poi le hanno consegnate al 118 con ustioni e importanti problemi respiratori. Dopo le prime terapie sul posto, i sanitari le hanno portate col massimo codice di urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Prato. Le due donne abitano al secondo piano di un edificio vicino alla centralissima piazza Mercatale.

In corso l'intervento dei vigili del fuoco a Prato – A dare l'allarme è stato un vicino di casa delle vittime. Le squadre dei vigili del fuoco e del 118 stanno proseguendo l'opera di soccorso nel centro della città. La piazza e via santa Margherita sono state chiuse al traffico e la palazzina in cui si trova l'appartamento in cui è divampato l'incendio è stata evacuata.

Forse incendio divampato per colpa di una stufa elettrica – Le fiamme divampate nell’appartamento potrebbero aver avuto origine, secondo una prima ipotesi, da una stufa elettrica. La più grave delle due persone rimaste ferite è quella più anziana, di circa 90 anni. L'altra sorella, 73 anni, sarebbe disabile.